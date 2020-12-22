شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وعزز مكاسبه في أعقاب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والتي سجلت قراءة قوية.



كان زعماء الكونجرس الأمريكي قد اتفقوا على ضخ حزمة مالية بقيمة 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى اتفاق تمويل حكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول القادم.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجلت القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 33.4% في الربع السنوي الثالث، وهي قراءة تجاوزت توقعات بنمو نسبته 33.1%.



وصرح المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن سلالة كوونا الجديدة قد تكون في الولايات المتحدة بعد ظهورها في عدة دول على مستوى العالم، كما أعلنت شركتا "موديرنا" و"فايزر" أنهما بصدد اختبار فاعلية لقاحيهما في الوقاية من سلالة كورونا الجديدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.06 نقطة.