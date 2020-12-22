شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض نتيجة استمرار المخاوف بشأن سلالة جديدة من "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والمخاوف بشأن سلالة "كورونا" الجديدة فضلا عن ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.



كانت السلطات البريطانية قد أعلنت هذا الأسبوع اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا مما دفعها لتشديد الإجراءات الاحترازية كما اضطرت عشرات الدول حول العالم لوقف الرحلات الجوية القادمة من لندن.



وحذر المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" من احتمالات وجود السلالة الجديدة في الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.06 نقطة.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما ستكشف إدارة معلومات الطاقة عن بيانات رسمية غدا.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 46.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 47.9 دولار وأقل سعر عند 46.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.7% إلى 50.06 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 50.8 دولار وأقل سعر عند 49.5 دولار.