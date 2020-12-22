ضبط 800 مخالفة ضريبية في أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت فرق الرقابة الميدانية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل أكثر من 3 آلاف زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، أدت إلى ضبط نحو 800 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وبينت الهيئة أن الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها فرق التفتيش الميداني، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وشملت الزيارات في الأسبوع الماضي قطاعات عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة،

والاتصالات، والذهب، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، بالإضافة إلى إصدار فواتير ضريبية من قبل أشخاص غير مسجلين.

وأوضحت الهيئة أن جزءا كبيرا من المخالفات المضبوطة كان ضبطها بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة بشأن المخالفات الضريبية في المحلات التجارية، وذلك بعد أن وردت إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 253 بلاغا في الفترة نفسها.

وجددت الهيئة دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

جولات متابعة الضريبة:

العدد: 3,280 زيارة تفتيشية

المدة: أسبوع

المضبوطات:801 مخالفة

القطاعات: البيع بالتجزئة، الاتصالات، الذهب

المخالفات:

• عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة

• عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية

• إصدار فواتير ضريبية من قبل أشخاص غير مسجلين