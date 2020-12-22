شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التصديرى للطباعة: مصر قادرة على تلبية طلبات أوروبا بمجال طباعة الكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، إن أوروبا تعمل فى مجال الطباعة بقيمة 5 مليارات دولار فى العام وتقوم بالطباعة فى الصين والهند ومصر تحصل على جزء من هذة القيمة قائلا مصر قادرة على تلبية طلبات أوروبا فى طباعة الكتاب ولابد أن تصل إليهم هذه المعلومة، خاصة وأن هذا المجال مفتوح لكافة الشركات ولابد أن نصل سريعا للسوق الأوروبى .

وأضاف إلياس خلال ندوة المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان التصدير إلى ألمانيا وكيفية تنمية صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب للسوق الأوروبى، إن الألمان لايزالوا يعملوا بالكتاب أولا وأى نقاط أخرى تأتى بعد الكتاب وإضافة عليه مثل الأون لاين، مشددا على ضرورة استغلال فرصة القرب الجغرافى من أوروبا ونصدر لها علب تعبأة ومنتجاتها، خاصة وأن التصدير لأوروبا لا يتعدى 14 يوما فى النقل البحرى مقارنة بالبعد الزمنى الذى يتم عبر النقل من الصين، وهو ما يمنح مصر فرصة كبيرة مقارنة بباقى الدول .

وطالب رئيس المجلس السفارة المصرية فى ألمانيا بضرورة دخول مصر فى المناقصات الأوروبية مثل مناقصات التوريد لإفريقيا، ولابد من فتح مناقصات مع أوروبا لدخول العلب إلى أوروبا من المنتجين المصريين، كما طالب بضرورة دعم الشركات التى تعمل فى الطباعة والتغليف والكتب بقروض ميسرة، لأن الشركات لا تستطيع التصدير بجودة عالية إلا مع شراء ماكينات حديثة وطلبنا من الحكومة ضخ تسهيلات للقطاع، والذى يمنح الفرصة لمضاعفة الصادرات فى حالة مضاعفة الانتاج، خاصة وأن تكاليف الماكينات عالية تتراوح من 2 إلى 3 مليون دولار للماكينة الواحدة ونحتاج إلى دعم الفائدة الصناعية وتخفيضها عن 8% مثل الدول الأخرى حول مصر التى تدعم صناعتها من خلال تخفيض الفائدة عليها .