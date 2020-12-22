شكرا لقرائتكم خبر دله الصحية ترفع ملكيتها في مركز مكة الطبي لـ 86.1% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت شركة دله للخدمات الصحية شراء أسهم تعادل 78.59% في شركة مركز مكة الطبي مقابل 161.1 مليون ريال، ليصبح إجمالي ملكيتها في رأسمال الشركة 86.1%.

وأفادت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، بأنه تم نقل أسهم المساهمين البائعين إلى شركة دله، مشيرة إلى أنها تسعى لشراء كامل أسهم مركز مكة الطبي مستقبلا.

وذكرت أن إبرام هذه الصفقة يندرج ضمن الخطة التوسعية للشركة، لتعزيز مكانتها السوقية في تقديم الخدمات الطبية المتميزة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الصفقة.

ووقعت دله للخدمات الصحية في فبراير الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مركز مكة الطبي، للاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة، وذلك مقابل مبلغ نقدي.

ووقعت «دله» اتفاقية نهائية في 29 يونيو 2020، لشراء 2.39 مليون سهم تمثل 78.59% في رأسمال شركة «مركز مكة الطبي»، مقابل عوض نقدي بقيمة 161.1 مليون ريال.

ويعد مستشفى مركز مكة الطبي، المملوك لشركة مركز مكة الطبي، أحد مستشفيات القطاع الخاص في مكة المكرمة، بطاقة سريرية تصل إلى 120 سريرا و40 عيادة خارجية مع إمكانية التوسع المستقبلي.