شكرا لقرائتكم خبر «عطاء التعليمية» تستحوذ على العلم العالمية بـ40 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة عطاء التعليمية أمس اتفاقية شراء كامل حصص شركة العلم العالمية - شركة ذات مسؤولية محدودة - مقابل قيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال، وذلك بعد إتمام إجراءات الدراسة النافية للجهالة عن طريق مكتب استشاري مستقل.

وذكرت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال تمويل بنكي، متوقعة أن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداء من الربع الرابع للعام المالي الحالي والمنتهي في 31 يوليو 2021م.

وأشارت إلى أن صفقة الاستحواذ تأتي توافقا مع استراتيجية عطاء التعليمية للتوسع في خدمات القطاع التعليمي بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة، مشيرة إلى وجود أطراف ذات علاقة، حيث إن لعضوي مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب وفرح بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها.

وذكرت أن الاتفاقية تخضع لموافقات الهيئة العامة للمنافسة والجهات النظامية الأخرى ذات الاختصاص لإتمامها، إضافة إلى موافقة الجمعية العامة لشركة «عطاء التعليمية»، لافتة إلى أنها ستعلن عن آخر التطورات الجوهرية لإتمام إجراءات الصفقة في حينه.

وتمتلك شركة مدارس العلم العالمية وتشغل مجمع مدارس العلم بحي السليمانية بمدينة الرياض، والذي يضم جميع المراحل التعليمية للبنين والبنات من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية (KG-G12).

البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة لشركة مدارس العلم العالمية:

السنة2019

الإيرادات (مليون ريال)22.5

الأرباح أو الخسائر (مليون ريال)+ 3.7

السنة2018

الإيرادات (مليون ريال)16.6

الأرباح أو الخسائر (مليون ريال)- 1.3

السنة2017

الإيرادات (مليون ريال)24

الأرباح أو الخسائر (مليون ريال)- 1.9