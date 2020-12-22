شكرا لقرائتكم خبر هيئة الاتصالات تطلق إصدارا تنظيميا محدثا للحوسبة السحابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن الإصدار المحدث تضمن عددا من التسهيلات في المتطلبات التنظيمية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية من خلال إعادة توزيع فئات التسجيل، وتوضيح المتطلبات والاشتراطات المرتبطة بعملية التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى بيان آليات التعامل مع البيانات وتصنيفها والمسؤوليات المترتبة على مشتركي خدمات الحوسبة السحابية ومقدمي الخدمات، موضحة أن الإصدار المحدث لدليل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية يكشف الجوانب التفصيلية للإطار التنظيمي.يشار إلى أن هيئة الاتصالات تسعى من خلال هذا التحديث إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوطين خدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تحفيز الاعتماد على الحلول والتقنيات الخاصة بها في المملكة للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والمرونة وجودة الخدمات لعموم المستفيدين في المملكة.
الإصدار المحدث تضمن عددا من التسهيلات، بينها:
- إعادة توزيع فئات التسجيل
- توضيح المتطلبات والاشتراطات
- آليات التعامل مع البيانات وتصنيفها
- المسؤوليات المترتبة على مشتركي ومقدمي الخدمات
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاتصالات تطلق إصدارا تنظيميا محدثا للحوسبة السحابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.