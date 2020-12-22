شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين الزكاة والعقار لتسهيل تبادل المعلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، ومحافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أمس، مذكرة تفاهم لبناء علاقة استراتيجية في مجال الأنشطة العقارية، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات التي تخدم مصلحة الطرفين، لتحقق الأهداف التنظيمية المتعلقة باختصاصات الهيئتين.

وتهدف المذكرة إلى تيسير عملية تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئتين، والربط الالكتروني وتطوير الخدمات الالكترونية المشتركة، والتعاون في إعداد الدراسات التخصصية والاقتصادية في مجال الأنشطة العقارية، بالإضافة إلى التنسيق في تنفيذ الحملات الإعلامية والورش التثقيفية لتوعية المكلفين وزيادة امتثالهم الضريبي.

كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين بما يخدم أهدافهما التنظيمية، وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع العقاري بما يرفع كفاءة أدائه، ويشجع على الاستثمار في القطاع، ويسهم في تمكينه وتحسين جاذبية القطاع العقاري وزيادة الثقة فيه.