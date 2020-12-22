دراسة إقامة مدينة للصناعات النظيفة في بريدة

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وأوضح نائب أمين عام الغرفة سليمان البديوي أن الدراسة استعرضت فكرة إنشاء مدينة للصناعات النظيفة بمدينة بريدة، لتكون مجمع أعمال يضم مساحة للصناعات الخفيفة والنظيفة ومساحة للمعارض والفعاليات التسويقية، إضافة إلى مساحة للخدمات اللوجستية ومساحة للمكاتب الحكومية وقاعات التدريب المهني.وأفاد أن الدراسة تهدف إلى إنشاء أنموذج لتجمعات صناعية مصاحبة للبيئة مستهدفة صغار الصناع والأسر المنتجة، ويراعي عمل المرأة من حيث قرب المدينة الصناعية من التجمعات السكنية المأهولة، إضافة إلى توفر كافة الخدمات المساندة من نقل وحاضنات للأطفال، إسهاما في زيادة مستوى تشغيل المرأة وتقليل نسب البطالة تحقيقا للتطلعات والرؤى المنشودة.
وأشار إلى رغبة الغرفة في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية بالمنطقة، مما يعزز سبل تطوير القطاع الخاص، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينا أن ما تمتلكه المنطقة من ميز تنافسية وإمكانات متفردة على مستوى المملكة في المنتجات الزراعية والإنتاج الحيواني، يعزز فرص نجاح المشروع لوفرة المواد الأولية بالمنطقة ضمن الصناعات المستهدفة.
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