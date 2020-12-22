6 تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي لصندوق الاستثمارات لدعم وتنفيذ استراتيجيته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز صندوق الاستثمارات العامة فريق الإدارة التنفيذي بستة تعيينات جديدة ضمن مسيرته التوسعية، فيما تجاوز عدد فريق عمل صندوق الاستثمارات العامة 1000 موظف بعد أن كان عدد الموظفين 40 في 2016، كما تجاوزت أصول الصندوق تحت الإدارة إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق أمس، شملت التعيينات تعيين يزيد الحميّد رئيسا جديدا للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، وانتقال راشد شريف ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية، وتعيين رانيا نشار مستشارة لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وتعيين فهد السيف رئيسا جديدا للإدارة العامة لتمويل الشركات، وتعيين علي رضا زعيمي مستشارا لمحافظ صندوق الاستثمارات، وتكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة سعد الكرود بمنصب كبير الإداريين.

وتهدف التعيينات الجديدة لدعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.

وستشغر رانيا نشار منصب مستشار محافظ صندوق الاستثمارات كعضو جديد في صندوق الاستثمارات العامة، بخبرة تفوق 20 عاما في القطاع المصرفي والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، وتعد رانيا أول سعودية تشغل منصبا تنفيذيا لمجموعة مصرفية، حيث عينت رئيسا تنفيذيا لمجموعة سامبا المالية، بعد تدرجها في مناصب عدة خلال مسيرتها، وهي عضوة مجالس إدارة عدة منها السوق المالية السعودية (تداول).

وينضم فهد السيف إلى فريق الإدارة التنفيذي في صندوق الاستثمارات العامة بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، ومستشارا لوزير المالية، وبخبرة تزيد عن 20 عاما في الاستثمار وتقديم الخدمات المالية للشركات، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة فريقا إداريا تنفيذيا يتمتع بخبرة واسعة في مجالات مختلفة، ومع النمو لأنشطة الصندوق الاستثمارية المتنوعة محليا ودوليا، سيدعم تعزيز هذه الخبرات جهود تحقيق مستهدفات الصندوق الطموحة.

ورحب الرميان برانيا نشار وفهد السيف في صندوق الاستثمارات، وقال: ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، التي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة. كما بارك وشكر كلا من: يزيد وراشد وعلي رضا وسعد على إسهاماتهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، متطلعا إلى مواصلة العمل معهم عن قرب في مهامهم الجديدة.

وأوضح أن التعيينات ستعزز الدور القيادي لفريق الإدارة التنفيذي في الصندوق، وستسهم - بمشيئة الله - في ضمان تحقيق المستهدفات الطموحة في هذا الكيان الاستثماري الاستراتيجي الذي يعد المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيرا في العالم، كما أنه المحرك الرئيسي لدفع التحول الاقتصادي في المملكة كجزء من رؤية المملكة 2030.

وقد تجاوز عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة الأسبوع الماضي الـ1000 موظف، مع استمرار استراتيجيته التوسعية بعد أن كان عدد موظفي الصندوق حوالي 40 موظفا في 2016.

ونمت أصول الصندوق إلى أكثر من 1,3 تريليون ريال، واستثمر ما مجموعه 311 مليار ريال في الاقتصاد السعودي في السنوات الأربع الماضية، بينما أسهم في توفير أكثر من 190 ألف فرصة عمل جديدة في المملكة.

6 تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي:

يزيد الحميّد، رئيسا جديدا للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية

راشد شريف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال

رانيا نشار، مستشارة لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة

فهد السيف، رئيسا جديدا للإدارة العامة لتمويل الشركات

علي رضا زعيمي، لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة

سعد الكرود، تكليفه بمنصب كبير الإداريين

صندوق الاستثمارات العامة:

أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيرا في العالم

المحرك الرئيسي لدفع التحول الاقتصادي في المملكة كجزء من رؤية 2030

الموظفون:

2020

1000 موظف

2016

40 موظفا

أصول الصندوق

1,3 تريليون ريال

استثماراته في الاقتصاد السعودي:

311 مليار ريال

أسهم في خلق 190 ألف فرصة عمل جديدة بالمملكة