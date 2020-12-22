306 تراخيص استثمارية خلال الربع الثالث بزيادة 21%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الاستثمار 306 تراخيص استثمارية خلال الربع الثالث من عام 2020، بزيادة سنوية 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%. وحقق الربع الثالث زيادة سنوية في كل شهر على حدة، مسجلا أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في شهر سبتمبر.

وأوضح تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث (خريف 2020) الصادر عن الوزارة أمس أن الربع الثالث شهد انتعاشا سريعا في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنة بالربع الثاني.

وأشار التقرير إلى إصدار 68 %من التراخيص لمشاريع ذات ملكية أجنبية بنسبة 100% ، بينما جاءت النسبة المتبقية من التراخيص (%32) لمشاريع مشتركة مع شركات سعودية.

وتضمن التقرير حوارا مع وزير التجارة ماجد القصبي، تحدث خلاله عن مدى تكيف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة مع الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة، كما تحدث عن الدور الذي لعبته دول مجموعة العشرين بقيادة المملكة في تجاوز الكثير من التحديات التي تولدت بسبب الجائحة هذا العام.

تخفيف القيود

وسلط التقرير الضوء على قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث أشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي إلى ما يحظى به القطاع من اهتمام ورعاية من لدن القيادة الرشيدة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدرا لإثراء اقتصادنا الوطني، وسببا لازدهاره المستدام، إضافة إلى ما عملت عليه الهيئة من وضع أطر تنظيمية للاستثمار في القطاع، حيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي طالما أنه سيكون شريكا لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.

وتناول التقرير استراتيجية المشتريات العسكرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث كشف نائب المحافظ لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، عن دور الهيئة في العمل التكاملي على توحيد عمليات المشتريات العسكرية الوطنية وفق استراتيجية واضحة، وتطوير الكثير من الإصلاحات التشريعية التي أسهمت في جعل سوق الاستثمار في القطاع متاحا وجاذبا بشكل كبير.

فيما تطرق نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني خلال التقرير إلى أبرز محفزات الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وما توصل إليه القطاع في مجالات البحوث والتقنية وبناء القدرات المعرفية الفنية على الصعيد المحلي، وأبرز الفرص الوظيفية التي سيخلقها القطاع بحلول العام 2030.

تصدر الهند ومصر

وتنوعت مصادر الاستثمار الأجنبي في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، إذ تصدرت الهند ومصر قائمة الدول الأكثر استثمارا في المملكة خلال الربع الثالث، وذلك بواقع 30 ترخيصا استثماريا لكل منهما، كما حصلت المملكة المتحدة ولبنان على 16 ترخيصا استثماريا لكل منهما، فيما واصلت القطاعات الناشئة (التعليم والخدمات المالية والإسكان) تحقيق أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الربع الثالث، يليها قطاع الصناعة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية.

واستعرض التقرير أكبر 3 فرص استثمارية جديدة على منصة (استثمر في السعودية) في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والمعادن، وتحلية المياه.

مستوى قياسي

وكشف التقرير أن ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين في (تداول) وصل خلال الربع الثالث إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 38 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة %37 مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والأونكتاد، فقد ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة %7.9في النصف الأول من عام 2020، مقابل انخفاض بنسبة %49 في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.

مستجدات الاستثمار للربع الثالث

إصدار 306 تراخيص

96 % زيادة سنوية

21 %زيادة ربع سنوية

ملكية المشروع

68 %لمشاريع ذات ملكية أجنبية بنسبة 100%

32 %لمشاريع مشتركة مع شركات سعودية

أبرز الدول الحاصلةعلى تراخيص:

الهند 30 ترخيصا

مصر 30 ترخيصا

لبنان 16 ترخيصا

المملكة المتحدة 16 ترخيصا

معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول 2020

49 % انخفاض في المعدل العالمي

7.9 %زيادة في المعدل بالمملكة

استثمارات الأجانب في سوق الأسهم (تداول)

38 مليارا خلال الربع الثالث مسجلة مستوى قياسيا

37 % نسبة الزيادة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي