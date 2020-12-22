شكرا لقرائتكم خبر عن «المركـزي»: اقتصـاد الإمـارات بدأ مسـار التعافـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير وهشام مدخنة

توقع المصرف المركزي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.5% في العام 2021، مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.6%، على أن يبقى الناتج النفطي ثابتاً بعد تحديد معدل إنتاج منظمة «أوبك بلس». وتوقع «المركزي» في تقرير المراجعة الفصلية للربع الثالث أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مدفوعاً بزيادة الإنفاق المالي وانتعاش سوقي الائتمان والتوظيف، والاستقرار النسبي في سوق العقارات، ويدعم الانتعاش الثقة بالاقتصاد واستضافة معرض إكسبو دبي.

وتوقع المركزي أن يبدأ التحسن الاقتصادي في القطاع غير النفطي في الربع الرابع من عام 2020، مع احتواء فيروس «كوفيد-19»، مع نمو محافظ الائتمان لدى البنوك وانتعاش سوق التوظيف.

وتظهر البيانات عن أسواق السياحة والضيافة في أبوظبي انتعاشاً في معدلات الإشغال وإيرادات التشغيل في أكتوبر، وهو أفضل أداء تم تسجيله منذ مارس 2020، مع توقعات بأن تستمر وتيرة التحسن هذه.

الربع الثالث شهد تعافياً جزئياً بعد تخفيف قيود الإغلاق واستئناف السفر

وخلال الربع الثالث من عام 2020، تعافى النشاط الاقتصادي في الإمارات جزئياً، بعد تخفيف قيود الإغلاق واستئناف رحلات السفر الدولية، وهذا الأمر عاد بمنافع كبيرة على دولة الإمارات، نظراً لمكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل والسفر.

كما انتعش قطاع الإنتاج الصناعي في الدولة مع عودة سلاسل التوريد إلى حالتها الطبيعية بعد الاضطرابات التي شهدتها في الربع الثاني.

وبحسب التوقعات، سيسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي انكماشاً بنحو 5% في عام 2020، بعد انكماش 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام. ويقدر المصرف المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في الربع الثالث سجل انكماشاً أكثر اعتدالاً، مع توقعه أداءً اقتصادياً أفضل في الربع الأخير من عام 2020، إذا ما تم احتواء جائحة كورونا.

وتراجع انتاج النفط في الإمارات بنسبة 4.1% على أساس سنوي في الربع الثاني وبنسبة 17.7% في الربع الثالث.

أسعار عقارات دبي تراجعت 0.9% في الربع الثالث وسوق الإسكان في أبوظبي يسجل ارتفاعا 0.9%

واستمرت أسعار العقارات السكنية في الانخفاض على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2020، نتيجة زيادة العرض وانخفاض الطلب بسبب الانكماش الاقتصادي.

ووفقاً للبيانات الحديثة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.9% في المتوسط على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020. وفي الوقت ذاته، انخفضت معدلات الإيجار في الإمارة بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وبالنسبة لسوق الإسكان في أبوظبي، ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2020، وذلك وفقاً لمؤشر أسعار المنازل الصادر عن شركة «ريدإن». في حين انخفضت الإيجارات في العاصمة بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انخفاضها بنسبة 4.9% في الربع السابق.

مؤشر أسعار المستهلك: بقي معدل التضخم سلبياً في الإمارات، إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الثالث، بالمقارنة مع تراجع قدره 2.3% في الربع الثاني. وكان ذلك نتيجة انخفاض أسعار السلع غير التجارية بنسبة 3.8%، في حين ارتفعت أسعار السلع التجارية بنسبة 0.4%.

ويعود ارتفاع أسعار السلع التجارية في الربع الثالث، التي تمثل 34% من سلة الاستهلاك على مؤشر أسعار المستهلك، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية والتبغ والمنسوجات والملابس والأحذية.

واستمر الانخفاض في قسم الإسكان، الذي يمثل 34% من مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 3% على أساس سنوي، وقسم النقل بنسبة 8.1%، وقسم الترفيه والثقافية بواقع 30.5%.

وبناء على النموذج التحليلي، يتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يبقى متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2020 سالباً عند حوالي -2.1%، في ضوء تراجع سوق العقارات والطلب الاستهلاكي.

سعر الصرف

وقال المصرف المركزي إن متوسط سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم انخفض خلال الربع الثالث من عام 2020، بسبب الانخفاض القوي في قيمة الدولار الأمريكي، إذ تراجع سعر صرف الدرهم بنسبة 2.8% و0.5% على أساس ربع سنوي وسنوي على التوالي، بعد ارتفاعه بنسبة 1.8% و3.4% على أساس ربع سنوي وسنوي على التوالي في الربع السابق.

التحويلات الشخصية

وتراجعت التحويلات الشخصية الموجهة للخارج خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 7.7% أو 3.3 مليار درهم لتصل إلى 40.1 مليار درهم، وذلك مقارنة بـ 43.3 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2019، وكان هناك انخفاض في التحويلات من خلال شركات الصرافة بمقدار 6.9 مليار درهم إلى 27.9 مليار درهم، بينما زادت التحويلات للخارج عبر البنوك بمقدار 3.6 مليار درهم إلى 12.2 مليار درهم.

وكانت أكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات الشخصية الموجهة للخارج خلال الربع الثالث من 2020 هي الهند، مستحوذة على 30.8% من التحويلات، ثم باكستان 11%، ثم مصر 6.5%. وباستثناء الهند التي تراجعت التحويلات إليها بنسبة 27.8%، زادت التحويلات المالية الموجهة إلى باكستان 1.6%، و1.4% إلى مصر.

قال تقرير المركزي، إن الاقتصاد العالمي شهد تحسناً أكثر مما كان هو متوقعاً، ويرجع ذلك أساساً إلى تخفيف قيود الحظر والإغلاق والعودة الجزئية لسوق السفر الدولي، إضافة إلى برامج الدعم المالية والنقدية الاستثنائية التي اعتمدتها الحكومات. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي قد يستمر في الانكماش هذا العام بنسبة 4.4%، إلا أن التوقعات تحسنت كثيراً عما كان متوقعاً في البداية في الربع الثاني من قبل صندوق النقد الدولي.

وتوقع صندوق النقد الدولي في آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8.3% والمملكة المتحدة بنسبة 9.8%، والولايات المتحدة بنسبة 4.3%، بينما من المتوقع أن تنكمش الاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أبطأ نسبياً وبواقع 3.3%، بفضل النمو الإيجابي في الصين.

وبحسب التقرير، فقد بقيت مستويات التضخم في الاقتصادات المتقدمة دون المستوى المستهدف، ورجع ذلك أساساً إلى استمرار انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه. وفي الولايات المتحدة، أدى استمرار تراجع معدل التضخم المستهدف إلى أقل من 2%، إلى قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) باعتماد إطار جديد لرفع المعدلات، في حين بدأ البنك المركزي الأوروبي في مراجعة استراتيجياته النقدية للنظر فيما إذا كان سيعيد صياغة هدفه المتمثل في جعل مستويات التضخم مستقرة عند أقل من 2% على المدى المتوسط.

الهيكل المصرفي

ظل عدد البنوك التجارية المرخصة دون تغيير في الربع الثالث من عام 2020 عند 59 بنكاً، تضم 21 مصرفاً وطنياً و38 مصرفاً أجنبياً. ومع ذلك، فإن رقمنة الخدمات المالية دفعت البنوك الوطنية إلى الاعتماد بشكل أقل على الفروع، التي انخفض عددها من 611 فرعاً في نهاية الربع الثاني إلى 559 فرعاً في نهاية الربع الثالث، بينما انخفض عدد موظفي البنوك بمقدار 1532 موظفاً ليصل عددهم إلى 33891 موظفاً في نهاية سبتمبر/أيلول 2020.

الودائع المصرفية

وارتفعت ودائع المقيمين، التي تشكل 90.0% من إجمالي الودائع، بنسبة 3.0% في الربع الثالث من عام 2020، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الودائع الحكومية بمقدار 44.6 مليار درهم وزيادة ودائع القطاع الخاص بمقدار 2.9 مليار درهم. وفي الوقت نفسه، انخفضت ودائع غير المقيمين، التي تشكل 10.0% من إجمالي الودائع، بنسبة 4.5% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام نفسه.

أصول وائتمان البنوك

ارتفع إجمالي الأصول في الربع الثالث بنسبة 2.0% على أساس ربع سنوي بينما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8%. ومع ذلك، انخفض الائتمان المحلي بنسبة 0.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ائتمان القطاع الخاص اذي انخفض بـ 17.6 مليار درهم.

ويُظهر الإقراض حسب النشاط الاقتصادي أن أكبر انخفاض فصلي كان في قطاع التجارة بنسبة 5.6% (8.9 مليار درهم) يليه قطاع التصنيع بنسبة 3.9% (3.1 مليار درهم). وعلى الرغم من الانخفاض العام، ارتفع الإقراض لقطاع للبناء والعقارات بشكل هامشي بنسبة 0.1% على أساس فصلي (0.2 مليار درهم).

الإقراض المصرفي حسب النشاط الاقتصادي

يظهر التحليل حسب نوع البنوك أن حصة البنوك الإسلامية بنهاية الفصل الثالث بلغت 19.0% من إجمالي الأصول و21.9% من إجمالي التمويل العام للنظام المصرفي. وكانت المؤسسات الحكومية وراء الدوافع الرئيسية لنمو الإقراض المحلي الإجمالي.

تمتلك البنوك الأجنبية حصة 12.6% من إجمالي الأصول و10.6% من إجمالي الائتمان. كما نما إجمالي أصول البنوك الوطنية على أساس ربع سنوي بنسبة 2.4%، بينما انخفض إجمالي أصول البنوك الأجنبية بنسبة 0.8%.

فيما يتعلق بالإقراض المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد ظل ثابتاً تقريباً عند 92.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث، وأعلى بنسبة 3.5% من المستوى المسجل في نهاية عام 2019. وهذا دليل على نجاح التخطيط المعزز لدعم الاقتصاد، والذي سمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من حزم التحفيز المؤقتة من قبل البنوك.

مؤشرات السلامة المالية

انخفضت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة للنظام المصرفي من 81.9% في الربع الثاني إلى 78.6% في الربع الثالث، نتيجة للنمو السريع للودائع مقارنة مع الإقراض. وظلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة عند 16.9%، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية البالغ 10%، مما يسمح للبنوك بالتغلب على التدهور المحتمل لظروف السيولة. وبلغ إجمالي الأصول السائلة لدى البنوك في نهاية الربع الثالث من عام 2020 قيمة 448.3 مليار درهم، بزيادة 15.9 مليار درهم مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام نفسه. ولا تزال البنوك العاملة في دولة الإمارات تتمتع برأس مال جيد، بمتوسط معدل كفاية رأس المال عند 18.0%، ونسبة الشق الأول من رأس المال عند 16.9%، ونسبة الأسهم العادية من الشق الأول عند 15.1%.

وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي بأكمله إلى 94.6% في نهاية الربع الثالث، من 96.0% في نهاية الربع الثاني.

مقايضة الائتمان الافتراضية

وانخفضت اقساط التأمين على ديون حكومة أبوظبي بمقدار 52.3 نقطة أساس إلى 52.2 نقطة أساس، في حين انخفضت اقساط التأمين على ديون دبي بمقدار 76.7 نقطة أساس إلى 168.0 نقطة أساس.

الائتمان المصرفي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة: واصل مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف من البنك المركزي الإماراتي دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك للتخفيف من آثار فيروس كورونا وذلك عن طريق بعض الإجراءات المعلنة المهمة مثل توفير إعفاء مؤقت من البنوك لجميع شركات القطاع الخاص المتضررة، وتخفيض أوزان المخاطر المطبقة على الشركات المذكورة المصنفة إلى 75%، و85% للشركات غير المصنفة، وغير ذلك الكثير. وفي أغسطس/آب من عام 2020، خفف البنك المركزي الإماراتي نسبة صافي التمويل المستقر 10%، ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة أيضاً 10%.

وظل إقراض البنوك للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة مستقراً في الغالب في الربع الثالث من عام 2020، بزيادة 3.4% مقارنة بنهاية عام 2019. واستفادت المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية التي قدمها المصرف المركزي الإماراتي للبنوك، حيث بلغ عدد المستفيدين 9826 شركة بنهاية سبتمبر/أيلول.

سعر الفائدة قصير الأجل

واصل سعر فائدة «الليبور» بالدولار الأمريكي لمدة 3 أشهر انخفاضه المطرد خلال الربع الثالث، من 0.3% في نهاية الربع الثاني إلى 0.2% في نهاية الربع الثالث، نتيجة للتيسير النقدي الكبير الذي صممه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي قلل من مخاطر الائتمان خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، كان لتوقعات النمو البطيء في الولايات المتحدة تأثير سلبي على أسعار الفائدة حيث ظل الانتعاش هشاً وارتفعت حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية 2020.

المخزون النقدي

ارتفعت المجاميع النقدية لدولة الإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 حيث بدأ الاقتصاد في التعافي وتحسنت سيولة البنوك. وارتفع المخزون النقدي بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي (10.6 مليار درهم) ليبلغ 568.0 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع الودائع النقدية بنسبة 1.4% (6.5 مليار درهم) لتصل إلى 471.3 مليار درهم، وزيادة في تداول العملات (17.0% من عرض النقد ن1) بنسبة 4.4% (4.1 مليار درهم). على أساس سنوي، كما ارتفع عرض النقد ن1 بنسبة 11.0% نتيجة زيادة تداول العملات بنسبة 26.2% وزيادة الودائع النقدية بنسبة 8.3%.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع عرض النقد ن2 بنسبة 0.7% (10.7 مليار درهم) ليصل إلى 1,468.7 مليار درهم، نتيجة زيادة عرض النقد ن1، في حين ظلت الودائع شبه النقدية (61.3% من عرض النقد ن2) ثابتة عند حوالي 900.7 مليار درهم. وارتفع عرض النقد ن3 بنسبة 3.0% (53.4 مليار درهم) ليبلغ 1,805.7 مليار درهم.