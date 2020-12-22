شكرا لقرائتكم خبر عن «أغذية» تناقش إصدار سندات لصالح «صناعات» للاستحواذ على «الفوعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قالت «مجموعة أغذية»، المملوكة للشركة القابضة العامة «صناعات» التابعة لـ «القابضة» (ADQ)، إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً الإثنين 28 ديسمبر/ كانون الأول 2020، للموافقة على إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم إلى الشركة القابضة العالمية «صناعات»، وتحويل هذه السندات إلى أسهم جديدة في الشركة لصالح «صناعات» كسعر استحواذ الشركة على كامل رأس مال شركة «الفوعة».

وأضافت الشركة أن المجلس سيناقش أيضا الموافقة على جميع القرارات اللازمة لتطبيق القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة والتي تم عقدها في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إضافة إلى مناقشة أمور أخرى مرتبطة.

وستُثمر صفقة توحيد الأعمال عن إنشاء مجموعة متكاملة تمتلك من الإمكانات القوية والمنتجات المتنوعة ما يدعم خططها الطموحة للنمو والتوسع في المستقبل ويرسخ موقعها الريادي عبر سلسلة القيمة في قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات الاستهلاكية لتُصبح إحدى أكبر عشر مجموعات مختصة في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، ستكون «أغذية» إحدى الشركات الرائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي ضمن أربع فئات رئيسية هي المياه والتمور والدقيق والأعلاف الحيوانية.

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