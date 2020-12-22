تعرف على أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ3.75 ريال سعودى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 22-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل 1 الجنيه الإسترلينى بـ 5.04 ريال سعودي.

وسجلت أسعار النفط اليوم، 50.37 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 54 سنتا، أو ما يوازي 1.1 %، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47.38 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 59 سنتا، أو ما يوازي 1.2%.

وشهدت أسعار النفط اليوم تكبد المزيد من الخسائر والتي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود وفقا لرويترز حيث تسببت السلالة الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ودفعت عددا من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.