شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب السعودى اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 226.17 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 22-12-2020، وسجل سعر الجرام "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 226.17 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 225.49 ريال سعودى.

وفي سياق متصل ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.66% رابحاً 141.77 نقطة ليغلق عند مستوى 8680.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5% رابحاً 1034 نقطة ليغلق عند مستوى 21698.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 349.4 مليون سهم بقيمة 10.9 مليار ريال. وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24بنحو 226.17 ريال بما يعادل 60.28$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 207.32 ريال بما يعادل 55.26$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 197.90 ريال بما يعادل 52.75$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 169.63 ريال بما يعادل 45.21$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 131.93 ريال بما يعادل 35.17$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 113.09 ريال بما يعادل 30.14$ سعر أوقية الذهببنحو 7,034 ريال بما يعادل 1,875$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,583 ريال بما يعادل 421.99$ سعر كيلو الذهببنحو 226,170 ريال بما يعادل 60,283$ وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24بنحو 226.17 ريال بما يعادل 60.28$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 207.32 ريال بما يعادل 55.26$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 197.90 ريال بما يعادل 52.75$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 169.63 ريال بما يعادل 45.21$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 131.93 ريال بما يعادل 35.17$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 113.09 ريال بما يعادل 30.14$ سعر أوقية الذهببنحو 7,034 ريال بما يعادل 1,875$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,583 ريال بما يعادل 421.99$ سعر كيلو الذهببنحو 226,170 ريال بما يعادل 60,283$

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