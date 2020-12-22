تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء.. ويسجل 4.07 جنيه بالبنك الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 22-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى البنك الأهلى المصرى ليسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر. صعد مؤشر الدولار 0.16 % مقابل سلة عملات إلى 90.279 بعدما توصل الكونجرس الأمريكي لاتفاق بشأن حزمة تحفيزات جديدة. وفي آسيا انخفض الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7554 دولار فيما نزل الدولار النيوزيلندي 0.55% إلى 0.7065 دولار. وانخفض اليوان الصيني قليلا إلى 6.5448 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء بعدما استقر لنحو أسبوع. وصعدت العملة الصينية نحو عشرة بالمئة مقابل الدولار من مستوياتها المنخفضة في مارس. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء. 4.18 جنيه للبيع . سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.08 جنيه. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه. 4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.07 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. 4.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.09 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.09 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع.

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