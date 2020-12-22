شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بشكل ملحوظ رغم بيانات التجزئة الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية، لكن الأسواق لا تزال تتابع عن كثب التطورات على صعيد أزمة فيروس كورونا.



كانت السلطات البريطانية قد أعلنت هذا الأسبوع اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا مما دفعها لتشديد الإجراءات الاحترازية كما اضطرت عشرات الدول حول العالم لوقف الرحلات الجوية القادمة من لندن.



وصرح المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن سلالة كوونا الجديدة قد تكون في الولايات المتحدة بعد ظهورها في عدة دول على مستوى العالم.



وفي سياق متصل، أعلنت شركتا "موديرنا" و"فايزر" اختبار فاعلية لقاحيهما في الوقاية من سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة.



هذا، وقد كشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر مبيعات التجزئة في أستراليا ارتفع بنسبة 7% في الشهر الماضي في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 2.1%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7530، وسجل أعلى سعر عند 0.7592 وأقل سعر عند 0.7518.