شكرا لقرائتكم خبر عن «جازبروم» الروسية تخطط لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا والصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فاميل ساديجوف نائب الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم الثلاثاء إن الشركة تتوقع ارتفاعاً كبيراً في صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا والصين في 2021.

وأبلغ مجلة تصدرها جازبروم نفسها أن الشركة تخطط لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا إلى 183 مليار متر مكعب العام القادم، وأن مبيعات الغاز إلى الصين ستصل إلى مثلي مستوى 2020.

وأضاف ساديجوف أن جازبروم تتوقع أن يبلغ متوسط سعر غازها في أوروبا 170 دولاراً لكل ألف متر مكعب في 2021، وأن الشركة تعتزم اقتراض أكثر من 510 مليارات روبل (6.8 مليار دولار) في أسواق المال العالمية العام القادم. (رويترز)

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