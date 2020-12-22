شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية القائمة أكثر من المتوقع في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية أكثر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد ارتفاعها لخمسة أشهر متتالية، وسط نقص في المعروض وارتفاع في التكاليف، لكن هبوط أسعار الرهن العقاري إلى مستويات قياسية منخفضة مازال يدعم سوق الإسكان.

وقال اتحاد العقاريين الأمريكيين الثلاثاء إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 2.5 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية تبلغ 6.69 مليون وحدة الشهر الماضي. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضاً بنسبة واحد بالمئة إلى 6.70 مليون وحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

تشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأمريكية، وقد صعدت 25.8 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وانخفضت المبيعات في الجنوب والغرب الأوسط والشمال الشرقي، واستقرت في الغرب.

تبلي سوق الإسكان بلاء حسناً على نحو خاص مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، بفضل طلب مكبوت وأسعار رهن عقاري بالغة الانخفاض. وأدت جائحة كوفيد-19 إلى عمل 21.8 بالمئة من قوة العمل من المنزل. أفضى ذلك إلى هجرة من مراكز المدن إلى الضواحي والمناطق الأخرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة مع بحث الأمريكيين عن مساحات واسعة للعمل والدراسة من المنزل.

(رويترز)

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