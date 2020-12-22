شكرا لقرائتكم خبر عن بارنييه: «جهود أخيرة» لمفاوضات مرحلة ما بعد بريكست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه الثلاثاء للصحفيين أن المفاوضات بين بروكسل ولندن وصلت إلى مرحلة «الجهود الأخيرة» لإبرام اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست قبل الموعد المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وقال بارنييه في بروكسل قبل اجتماع ممثلي الدول الأعضاء «وصلنا فعلياً الى النقطة الحاسمة: نبذل جهوداً أخيرة في المفاوضات. خلال عشرة أيام ستخرج المملكة المتحدة من السوق الواحدة وسأواصل العمل بشفافية تامة» مع الدول الأعضاء الـ27 والنواب الأوروبيين.

(أ ف ب)

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