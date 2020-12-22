شكرا لقرائتكم خبر عن كويتي نائب رئيس جديد لـ «إياتا» في إفريقيا والشرق الأوسط من مارس 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: ”الخليج 365”

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تعيين كامل العوضي نائباً للرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، اعتباراً من الأول من مارس 2021.

ويتولى العوضي منصبه الجديد ليخلف محمد علي البكري الذي سيتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء والخدمات المالية والرقمية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اعتباراً من الأول من مارس 2021 أيضاً، ليخلف أليكس بوبوفيتش إثر تقاعده.

وكان العوضي قد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، منذ نوفمبر 2018 حتى أغسطس 2020، متوجاً بذلك مسيرته المهنية التي استمرت 31 عاماً في الخطوط الجوية الكويتية، والتي عمل خلالها نائباً للرئيس التنفيذي ورئيساً للعمليات. كما شغل العوضي عدة مناصب في مجالات السلامة والأمن وإدارة الجودة وتخطيط الموارد المؤسسية.

وسيقود العوضي أنشطة الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من مكتبها الإقليمي في العاصمة الأردنية عمّان إلى جانب انضمامه إلى فريق القيادة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وبهذه المناسبة قال ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «لقد أسهم محمد علي البكري خلال فترة توليه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الأربعة أعوام الماضية في تعزيز مكانة وخدمات الاتحاد الجوي للنقل الجوي ونجح بتأسيس فريق إقليمي محترف ومتمكن قادر على الاستمرار في المرحلة المقبلة».

وأضاف دي جونياك: «سيسهم انضمام كامل العوضي في مواصلة التطور خلال المرحلة المقبلة وذلك عبر الاستفادة من خبرته العريقة في قطاع الطيران وبخاصة على المستوى الإقليمي، وهو ما سيكون عنصراً فاعلاً في قيادة أنشطة «إياتا» بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وبخاصة خلال هذه الأوقات الصعبة. وبصفته شغل منصب الرئيس التنفيذي سابقاً، فهو على دراية كاملة باحتياجات شركات الطيران من الاتحاد، كما يتمتع بالكفاءة والتصميم اللازمين لتجاوز تطلعات الأعضاء خاصة في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا».

من جهته، قال كامل العوضي: أفخر بانضمامي إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي والعمل لدى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط التي تتطلب كغيرها من مناطق العالم أن يكون قطاع نقل جوي قوي وجاهز لبدء مرحلة الانتعاش الاقتصادي خلال التعافي من آثار كوفيد - 19.

وأضاف العوضي: «إن أولويات إنعاش قطاع الطيران واضحة بالنسبة للاتحاد باعتبارها المحور الرئيسي، ولا مجال لإضاعة الوقت، إذ يتوجب أن نساعد الحكومات على إعادة فتح الحدود دون تطبيق إجراءات الحجر الصحي، ونحتاج إلى التأكد من أن القطاع جاهز لتوسيع نطاق العمليات بأمان وتنفيذ المعايير العالمية التي ستحافظ على سلامة الركاب والطواقم خلال انتشار الوباء وما بعده».

ويحمل العوضي من دولة الكويت، درجة الماجستير في إدارة الأعمال في إدارة الطيران من كلية إدارة الأعمال في تولوز، وشهادة الهندسة في إدارة صيانة الطائرات من كلية التدريب للخدمات الجوية (AST ) في المملكة المتحدة.