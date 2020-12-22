شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء التعليمية تستحوذ على شركة مدارس العلم العالمية مُقابل 40 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقعيها اتفاقية شراء كامل حصص شركة العلم العالمية- شركة ذات مسؤولية محدودة- وذلك مقابل قيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال سعودي

وقالت عطاء، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ الاتفاقية بعد إتمام إجراءات الدراسة النافية للجهالة عن طريق مكتب استشاري مستقل.

وتأتي صفقة الاستحواذ هذه توافقا مع استراتيجية "عطاء التعليمية " للتوسع في خدمات القطاع التعليمي بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.

وبحسب البيان، تأتي صفقة الاستحواذ توافقاً مع استراتيجية "عطاء التعليمية" للتوسع في خدمات القطاع التعليمي بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.

يُذكر أن شركة مدارس العلم العالمية تمتلك وتشغل مجمع مدارس العلم بحي السليمانية بمدينة الرياض، كما أن المجمع التعليمي يشمل جميع المراحل التعليمية للبنين والبنات من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية (KG-G12).

وتتوقع "عطاء التعليمية" بأن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من الربع الرابع للعام المالي الحالي والمنتهي في 31 يوليو 2021.

هذا وتخضع الاتفاقية لموافقات الهيئة العامة للمنافسة والجهات النظامية الاخرى ذات الاختصاص لإتمامها، كما تخضع هذه الصفقة لموافقة الجمعية العامة للشركة، "عطاء التعليمية" والتي ستعلن عن آخر التطورات الجوهرية لإتمام إجراءات الصفقة في حينه.

يُذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 69.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020 إلى 4.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالربع المُقابل من العام الماضي، وذلك نتيجة منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس وأستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 108% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض أعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي.