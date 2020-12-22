شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة للكثيري توقع اتفاقية عضوية مقاول مع الوطنية للإسكان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة مساندة الإمداد المحدودة التابعة لشركة الكثيري القابضة اتفاقية عضوية المقاول مع الشركة الوطنية للإسكان لتقديم خدمات البناء الذاتي لمساكن المستفيدين بمنصة سكني.

وقالت الكثيري، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، الاتفاق سيتم من خلال تقديم خدمات بناء المساكن والإنشاءات بشكل عام لمستفيدي الدعم السكني بمخطط الملتقى بمحافظة المجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثيري حققت صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمصاريف العمومية والإدارية التي تحملتها الشركة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الشركة بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 11.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.