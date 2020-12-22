شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ تحصل على تسهيلات مصرفية بديلة بقيمة 3.6 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن الحصول على تسهيلات مصرفية بديلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 3.6 مليار ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن مدة التمويل تبلغ 12 عاماً شاملة فترة سماح تمتد حتى شهر مايو من عام 2021، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بقيمة 3.6 مليار ريال.

وتستهدف الشركة من التمويل إعادة جدولة ديون قائمة على الشركة بالحصول على اشتراطات ومتطلبات ومدة سداد أفضل، لتسوية قروض اخرى وذلك فيما يصب في مصلحة الشركة و مساهميها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 610 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 394 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثالث إلى الأحداث الصعبة التي مرت بها السوق في ظل استمرار جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة بالإضافة إلى انخفاض الطلب بشدة على وقود الطائرات بسبب انخفاض الاقبال على السفر عالمياً.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 3.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 343 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.