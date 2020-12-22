شكرا لقرائتكم خبر عن دله الصحية تستكمل شراء ما نسبته 78.6% من أسهم مركز مكة الطبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن اكتمال شراء أسهم تعادل 78.59% في شركة مركز مكة الطبي.

وأفادت دلة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم نقل أسهم المساهمين البائعين إلى شركة دله كما تسعى شركة دله لشراء كامل أسهم الشركة مستقبلاً.

وبحسب البيان يندرج إبرام هذه الصفقة ضمن الخطة التوسعية لشركة دله لتعزيز مكانتها السوقية في تقديم الخدمات الطبية المتميزة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يونيو 2020، عن توقيع اتفاقية نهائية بشراء أسهم في شركة مركز مكة الطبي تمثل 78.59% بقيمة 161.1 مليون ريال ليصبح إجمالي ملكيتها 86.1% من رأسمال الشركة.

يُذكر أن دلة للخدمات الصحية كانت تمتلك ما نسبته 7.5% من رأسمال شركة مركز مكة الطبي، وبإتمام هذه الصفقة ستصبح ملكية شركة دله للخدمات الصحية 86.1% من رأس مال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 35.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 26.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 80 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 77.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.