شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المجموعة السعودية تُوصي بتوزيع نصف ريال للسهم عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة بقيمة 225 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2020.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، أن الأرباح مستحقة التوزيع على عدد 450 مليون سهم بحصة للسهم تبلغ 0.50 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم 31 ديسمبر الجاري على أن يتم الإعلان عن موعد التوزيع في وقت لاحق.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة بقيمة 225 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2020، موزعة على عدد 450 مليون سهم بحصة للسهم تبلغ 0.50 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 160 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة لتبلغ للربع الحالي 31 مليون ريال، مقابل 83 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، للانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 143 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 544 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.