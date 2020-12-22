شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة مع متابعة تطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل متابعة الأسواق العالمية لتطورات أزمة فيروس كورونا بالإضافة إلى استيعاب بيانات اقتصادية.



كان زعماء الكونجرس الأمريكي قد اتفقوا على ضخ حزمة مالية بقيمة 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى اتفاق تمويل حكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول القادم.



وينتظر هذا الاتفاق توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال الأيام القليلة المقبلة.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجلت القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 33.4% في الربع السنوي الثالث، وهي قراءة تجاوزت توقعات بنمو نسبته 33.1%.



وصرح المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن سلالة كوونا الجديدة قد تكون في الولايات المتحدة بعد ظهورها في عدة دول على مستوى العالم، كما أعلنت شركتا "موديرنا" و"فايزر" اختبار فاعلية لقاحيهما في الوقاية من سلالة كورونا الجديدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 122 نقطة) إلى 30094 نقطة، كما تراجع "إس أند بي 500" بأقل من نقطة واحدة إلى 3694 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 94 نقطة) إلى 12836 نقطة.