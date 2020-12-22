شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع رغم تواصل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مواصلاً ارتداده من أعلى مستوى له في عامين.



وتواصل الحكومات والدول على مستوى العالم مكافحة أزمة فيروس كورونا خاصة مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.



وصرح المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن سلالة كوونا الجديدة قد تكون في الولايات المتحدة بعد ظهورها في عدة دول على مستوى العالم.



وفي سياق متصل، أعلنت شركتا "موديرنا" و"فايزر" اختبار فاعلية لقاحيهما في الوقاية من سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.06 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 2342.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2356 دولارا وأقل سعر عند 2307.5 دولار.