شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للألمنيوم» توفر تقنية تطوير مصهر «إينالوم» الإندونيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكارتا: ”الخليج 365”

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، سلسلة من الاتفاقيات مع شركة «إينالوم» Inalum الإندونيسية، لتوفير تقنية التطوير لمصهر الألمنيوم التابع للشركة الإندونيسية في شمال سومطرة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الأسبوع الإندونيسي الإماراتي الذي تنظمه سفارتا البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي المميز بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا.

هذا وسوف توفر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الخبرة اللازمة لتطوير أداء مصهر Inalum من خلال إعادة تحديث التكنولوجيا الحالية، والتي تم إستخدامها لأول مرة في العام 1982.

ومن المتوقع أن يستغرق المشروع نحو 18 شهراً، ويهدف إلى زيادة الإنتاج من مصهر شمال سومطرة بنحو 20 ألف طن من الألمنيوم سنوياً. وتتمتع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بخبرة واسعة في تحديث تقنيات صهر الألمنيوم.

كما مددت الشركتان مذكرة التفاهم المستقبلي حول إمكانية التعاون في مجال أوسع، في بناء مصهر جديد للألمنيوم في إندونيسيا باستخدام التكنولوجيا المطورة والمملوكة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال عبد الناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «إننا نفخر اليوم في دولة الإمارات على وصولنا إلى هذا المستوى العالمي في صناعة الألمنيوم، حيث أصبح اليوم بإستطاعتنا تصدير تكنولوجيا الصهر عالمية وبسواعد مواطنة»، كما أضاف:«تتميز الإمارات العالمية للألمنيوم بخبرتها الكبيرة وكفاءتها العالية في مجال تطوير تقنيات صهر الألمنيوم سواء محلياً أوعلى المستوى العالمي. وإنني على ثقة بأنّنا سوف ننجز هذا المشروع في المدة الزمنية المحددة له. وستعمل شركة Inalum من خلال هذا التعاون على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصهرها في شمال سومطرة».

كما وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الشهر الماضي اتفاقية مع شركة Neo Aluminum Colombia والتي من شأنها أن تمهد الطريق نحو تصدير تقنيات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى كولومبيا.