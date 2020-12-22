شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار»: شراكة عالمية لبث احتفالات رأس السنة عبر منصة «زووم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «إعمار العقارية»، المطور الرئيسي لبرج خليفة، عن إبرامها شراكةً مع «زووم فيديو كوميونيكيشن»، الشركة المالكة لأول منصة موحدة للاتصالات المرئية عبر الفيديو، بهدف بث احتفالات السنة الجديدة على الهواء مباشرةً من وسط مدينة دبي عبر اتصال عالمي مرئي عبر تطبيق «زووم». وستتم دعوة ما يصل إلى 50 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم للمشاركة واستقبال عام 2021 عبر أول احتفال لرأس السنة يتم استضافته عبر تطبيق «زووم».

وسيتم بث احتفالية إعمار بالسنة الجديدة على الهواء مباشرةً عبر تطبيق «زووم» بدءاً من الساعة 8:30 مساءً بتوقيت منطقة الخليج، وستتضمن احتفالات استقبال العام الجديد عروضاً للألعاب النارية الضخمة والليزر في منطقة وسط مدينة دبي.

وتشتهر شركة «إعمار» بقدرتها على ابتكار واستضافة أفضل التجارب الاحتفالية للجمهور في دبي والعالم. وبفضل الشعبية والشهرة العالمية التي تتميز بها احتفالية إعمار بليلة رأس السنة الجديدة في منطقة وسط مدينة دبي، فإن الشراكة الجديدة مع «زووم» ستعمل على الارتقاء بالعروض المبهرة إلى آفاقٍ أوسع لمحبي الفعالية في شتى أنحاء العالم.

وكانت شركة «زووم» قد شهدت عاماً حافلاً بالإنجازات ركزت جهودها خلاله على دعم المستخدمين خلال فترة تفشي فيروس «كورونا»، وتوفير حزم من الحلول الرائدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. وستواصل الشركة جهودها الرامية لدعم المستخدمين وتمكينهم من الاستمتاع بوتيرة الحياة الطبيعية، والتآلف والتكاتف، وذلك بإرسائها لأسس شراكة جديدة مع «إعمار» لإتاحة الفرصة أمام الكثير من الأشخاص للاحتفال سويةً، وتمكين مستخدميها من الاستمتاع باحتفالات رأس السنة الجديدة معاً.

وبهذه المناسبة، قال آبي سميث، رئيس وحدة الشؤون الدولية لدى شركة «زووم»: «يسعدنا في»زووم«المشاركة في تنظيم واستضافة مثل هذا الحدث العالمي بالتعاون مع شركة»إعمار«، حيث ستتيح منصتنا للجمهور من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة في هذه الاحتفالية الرائعة لاستقبال العام الجديد. نحن فخورون بجهودنا الكبيرة التي بذلناها خلال العام 2020 لمساعدة الشركات والمؤسسات التعليمية والعائلات في مختلف أنحاء العالم، وتمكينهم من البقاء على تواصل خلال فترات الإغلاق التي تسببت بها جائحة»كوفيد-19«. ونتطلع لاستقبال عامٍ جديد مليء بالتفاؤل والأمل».

وإلى جانب البث الحي والمباشر لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، أعلنت إعمار أيضاً عن إتاحة الفرصة أمام الزوار الراغبين بحضور احتفالات السنة الجديدة بالدخول إلى منطقة المشاهدة المخصصة للجمهور في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد. كما أن الحجوزات لدى مختلف المطاعم والفنادق المنتشرة على طول البوليفارد وسوق البحر ودبي أوبرا ودبي مول بروميناد أصبحت متاحةً الآن للاستمتاع بأروع تجربة في احتفالات رأس السنة الجديدة.

وامتثالاً لتوجيهات الهيئات الحكومية في دبي، ستقام احتفالات إعمار للسنة الجديدة 2021 وفق أعلى معايير واشتراطات الصحة العامة والسلامة، بما في ذلك استخدام كاميرات الكشف الحراري، وتطبيق قواعد التباعد الجسدي والمسافات الآمنة، إلى جانب خيارات الدفع الإلكترونية ووسائل التعقيم المختلفة.

للاتصال بقنوات البث المباشر لهذا الحدث الكبير عبر نظام «زووم»، يتوجب التسجيل في الموقع.

