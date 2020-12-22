شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات ترتد سريعاً إلى المنطقة الخضراء بدعم القياديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود ارتدت أسواق الأسهم المحلية نحو المنطقة الخضراء خلال جلسة الثلاثاء، بدعم من الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، مقلصةً جزءاً من الخسائر التي منيت بها خلال الجلسة الماضية.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 0.8%، مضيفاً 20 نقطة مكاسب وأغلق عند مستوى 2480.8، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.72%، مضيفاً 36 نقطة، ليغلق عند 5109.6 نقطة.

وبلغت السيولة الكلية في السوقين نحو 825 مليون درهم، حيث شهد سوق دبي نحو 311.5 مليون درهم، بتداول 311.5 مليون سهم، وشهد سوق أبوظبي 467.3 مليون درهم، بتداول 117.7 مليون سهم.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» 0.6%، و«دبي للاستثمار» 1.4%، و«دبي الإسلامي» 2.7%، وتراجع «داماك» 4.6%.

وفي سوق العاصمة، ارتفع «الدار» 1.28% و«أبوظبي الأول» 0.46%، و«طاقة» 6.7% و«أبوظبي الإسلامي» 2,6%.

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