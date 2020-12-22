شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض مع طغيان قوة الدولار على أثر حزمة التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، إذ طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات طال انتظارها بما يقرب من 900 مليار دولار مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تأثرت المعنويات أيضا ببعض المبيعات لجنى الأرباح.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1870.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها إلى 1876.90 دولار.

وقال كونال شاه مدير البحوث في نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي إن السوق شهدت بعض الصفقات لجني الأرباح بعد أن أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز وصعود الدولار.

وارتفع الذهب 23% هذا العام مدفوعا بصفة أساسية بسلسلة من إجراءات التحفيز بسبب الجائحة، مما أثار مخاوف من التضخم. وغالبا ما يستخدم المعدن النفيس كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6% إلى 25.74 دولار للأوقية. وهبط البلاتين اثنين% إلى 989.27 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 2310.75 دولار. (رويترز)

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