ثري إم يقلص من خسائره – تحليل – 22-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته ليسجل أدنى سعر له عند 173.01، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليقلص الكثير من خسائره، ويغلق على انخفاض بنسبة بلغت -0.43% بما يعادل -0.76 نقطة ليستقر على سعر 175.66 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 171.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 182.17. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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