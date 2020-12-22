شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يحلق عالياً– تحليل – 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم مورجان ستانلي (MS) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح بهذا الارتفاع في اختراق مستوى مقاومته الحالي 65.70، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 5.69% بما يعادل 3.65 نقطة ليستقر على سعر 67.83 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 65.71، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 70.56.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد