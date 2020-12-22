شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب حقق خلالها مكاسب بلغت نسبتها 4.91% بما يعادل 6.74 نقطة ليستقر على سعر 144.02 دولار، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 138.60، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 150.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد