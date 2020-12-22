شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.89% بما يعادل -0.58 نقطة ليستقر على سعر 64.48 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم المحوري 62.35، ليستهدف مستوى المقاومة 69.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه