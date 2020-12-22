أدوبي يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 22-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 502.81، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 502.81، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 534.15.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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