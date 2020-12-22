شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي ينمو بأفضل وتيرة على الإطلاق خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثالث/2020 مسجلة نمو بمعدل 33.4% ،بأفضل وتيرة نمو على الإطلاق فى الولايات المتحدة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلي نمو بمعدل 33.1% أفضل من القراءة السابقة نمو بمعدل 33.1% ،وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا بمعدل 31.4% خلال الربع الثاني.

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