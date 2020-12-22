شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي قبيل بيانات نمو أكبر اقتصاد فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثالث على التوالي من أدنى مستوى فى عامين ونصف ، بدعم نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل حالة التوتر التي تسيطر على أسواق العملات ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 90.36 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.09 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.05 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 89.73 نقطة.

وارتفع المؤشر فى مستهل تعاملات الأسبوع قرابة واحد بالمئة وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 91.02 نقطة ،بفعل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا فى المملكة المتحدة البريطانية.

وبسبب تلك السلالة لا يزال التوتر يسيطر على المستثمرين فى أسواق العملات ،تركيزا على الاستمرار فى شراء الدولار الأمريكي ،مع الابتعاد عن شراء العملات ذات المخاطر العالية.

وتؤكد تقارير إن السلالة الجديدة المكتشفة قابلة للانتشار بنسبة تصل إلى 70% أكثر من السلالة الأصلية لفيروس كورونا ، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم العثور على السلالة الجديدة في أستراليا وأيسلندا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى حالات قليلة في الدنمارك.

وفى نفس الإطار وبعد شهور من المفاوضات بين المشرعين الأمريكيين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي ،مرر الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين مساعدات مالية بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ألمح تقرير لوكالة "بلومبيرغ" يوم الثلاثاء إلى إحراز تقدم فى المفاوضات المستثمرة بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي ،من أجل التوصل لاتفاق تجاري قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، عدد من البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ،عن الناتج المحلي الإجمالي بالقراءة النهائية خلال الربع الثالث من هذا العام ،و أظهرت القراءة السابقة نمو أكبر اقتصاد فى العالم بأسرع وتيرة على الإطلاق ،وعن ثقة المستهلكين بالاقتصاد خلال كانون الأول / ديسمبر.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة الربع الثالث/2020 المتوقع نمو بمعدل 33.1% بنفس القراءة السابقة ،وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا بنسبة 31.4% خلال الربع الثاني بأسوأ وتيرة ركود على الإطلاق.

وبحلول الساعة 15:00غرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال كانون الأول/ديسمبر المتوقع 97.1 نقطة من 96.1 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر.