شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن ذروة 6 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,866.58$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,876.97$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,884.23$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل المعدن فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,906.74$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

بالرغم من الأخبار الإيجابية عن إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ،وتقرير لوكالة بلومبيرغ يشير إلى حدوث تقدم فى المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، غير أن هناك بعض التوتر يسيطر على المستثمرين حيال السلالة الجديدة لفيروس كورونا ،وهو ما يدعم عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 2.04 طن متري ،فى أول زيادة يومية منذ يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,169.86 طن متري.