شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء.. والأسواق الإماراتية تربح 15 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.66% رابحاً 141.77 نقطة ليغلق عند مستوى 8680.45 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.81% رابحاً 20.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2480.79 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم ليغلق عند 339.32 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.72% رابحاً 36.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5109.61 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 13.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 734.567 مليار درهم لتربح الأسواق الإماراتية 15 مليار درهم.

كما ارتفعت بورصتي البحرين ومسقط، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، لليوم الثاني على التوالي، بنسبة 0.05% خاسراً 5.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10534.69 نقطة، وهطت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.66% رابحاً 141.77 نقطة ليغلق عند مستوى 8680.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5% رابحاً 1034 نقطة ليغلق عند مستوى 21698.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 349.4 مليون سهم بقيمة 10.9 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 5.43%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 5.32%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.16%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.89%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.85%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.30%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية وحيداً بنسبة 0.09%.

وقفز 194 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 10%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 10%، فيما تراجع سهمي "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 1.27%، ثم سهم "سدافكو" بنسبة 0.23%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 562.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.81% رابحاً 20.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2480.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 311.5 مليون سهم محققة ما قيمته 357.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4650 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.44%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.88%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 29.6 مليون ورقة بقيمة 100.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.58%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% رابحاً 36.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5109.61 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 13.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 734.567 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 117.7 مليون سهم، بقيمة 467.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2350 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.30%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، 0.20%، على التوالي.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 7.92%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 6.48%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 3.24%، ثم سهم شركة دار للتمويل بنسبة 2.56%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 1.63%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 76 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.46%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1492.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 515.5 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 29.77% مدفوعاً بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 9.20%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.45% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%، وصعدت أسهم المصرف الخليجي التجاري، مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.92%، 1.35%، 0.43%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.58% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، وهبط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 4.17%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% رابحاً 0.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3603.990 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.1 مليون سهم بقيمة 659.7 ألف ريال عبر تنفيذ 314 صفقة لعدد 40 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 4.11%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 2.67%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 2.11%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "المتحدة للطاقة" بنسبة 9.82%، ثم سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 8.96%، ثم سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 2.35%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 116.7 ألف ريال عماني.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، لليوم الثاني على التوالي، بنسبة 0.05% خاسراً 5.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10534.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.7 مليون سهم بقيمة 332.4 مليون ريال عبر تنفيذ 8894 صفقة، وتراجع 24 سهماً، وارتفع 20 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.53%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.86%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% خاسراً 29.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5558.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69% خاسراً 41.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6080.49 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% خاسراً 4.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4529.59 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% خاسراً 3.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4609؟74 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 166 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9537 صفقة، وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.71%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.43%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.05%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 4.32%.

وجاء سهم شركة المصالح العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.11%، يليه سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 12.75%، ثم سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 10%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.61% يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 6.56%، ثم سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 5.80%.