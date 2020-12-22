شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للأسهم السعودية يستعيد معظم خسائر جلسة أمس.. وصعود 194 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.66% رابحاً 141.77 نقطة ليغلق عند مستوى 8680.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5% رابحاً 1034 نقطة ليغلق عند مستوى 21698.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 349.4 مليون سهم بقيمة 10.9 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 5.43%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 5.32%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.16%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.89%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.85%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.30%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية وحيداً بنسبة 0.09%.

وقفز 194 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 10%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 10%، فيما تراجع سهمي "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 1.27%، ثم سهم "سدافكو" بنسبة 0.23%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 562.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تغيرات في أدوات الدين، حيث تم إلغاء إدراج الإصدار رقم 5-1005 (رمز تداول:5235) بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال لانتهاء أجله، وذلك بنهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر.