شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يربح 5.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى نحو 5.6 مليار جنيه، ليغلق عند 632.857 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 12842 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2867 نقطة.