شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة مسقط.. وبنك عمان يتقدم ببلاغ لاختلاس 6 ملايين ريال عمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% رابحاً 0.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3603.990 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.1 مليون سهم بقيمة 659.7 ألف ريال عبر تنفيذ 314 صفقة لعدد 40 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 4.11%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 2.67%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 2.11%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "المتحدة للطاقة" بنسبة 9.82%، ثم سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 8.96%، ثم سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 2.35%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 116.7 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلن بنك عمان العربي، تقدمه ببلاغ جزائي لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية لشبهة وجود تزوير واختلاس لمبالغ مالية في حدود 6 ملايين ريال عماني، مضيفاً أن التحقيق جارٍ بالتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، والتزاماً بواجب سرية البحث، يكتفي البنك بالإفصاح عما جاء بهذا ويتعهد بتقديم مزيد المعلومات التي قد تظهر من نتائج التحقيق.

وطمأن البنك، في بيان لبورصة مسقط، عملائه بأن العملية المذكورة لن تؤثر عليهم، ويؤكد للعموم أن الأجهزة الداخلية للبنك تتعامل مع هذه القضية بمستوى عال من الجدية والمهنية حرصاً من البنك على حفظ حقوق جميع المتعاملين معه.