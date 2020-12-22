شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.72% بجلسة الثلاثاء.. ورأس المال يربح 13.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% رابحاً 36.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5109.61 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 13.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 734.567 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 117.7 مليون سهم، بقيمة 467.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2350 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.30%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، 0.20%، على التوالي.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 7.92%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 6.48%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 3.24%، ثم سهم شركة دار للتمويل بنسبة 2.56%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 1.63%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 76 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.46%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج الاستثمارية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر، للتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، اعتماد الموازنة المالية لعام 2021، الاطلاع على أعمال اللجان.

كما أعلنت شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية، اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت الموافق 26 ديسمبر الجاري، وذلك لمناقشة مستجدات وتطورات سير العمل بشكل عام.