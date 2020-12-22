شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قطاعاً تهبط بمؤشرات بورصة الكويت بالختام على رأسها "التكنولوجيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% خاسراً 29.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5558.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69% خاسراً 41.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6080.49 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% خاسراً 4.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4529.59 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% خاسراً 3.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4609؟74 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 166 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9537 صفقة، وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.71%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.43%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.05%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 4.32%.

وجاء سهم شركة المصالح العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.11%، يليه سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 12.75%، ثم سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 10%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.61% يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 6.56%، ثم سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 5.80%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي:

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.