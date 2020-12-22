شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 50.37 دولار لبرنت و47.38 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 50.37 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 54 سنتا، أو ما يوازي 1.1 %، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47.38 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 59 سنتا، أو ما يوازي 1.2%.

وشهدت أسعار النفط اليوم تكبد المزيد من الخسائر والتي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود وفقا لرويترز حيث تسببت السلالة الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ودفعت عددا من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو فى المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.