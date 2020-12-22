شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات بشركات قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا، وزير بشركات القطاع البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وضمت الحركة كلا من: الكيميائي ماجد مصطفي رئيسا لمجلس الإدارة لشركة أسيوط لتكرير البترول. الدكتور أيمن مصطفي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسنان. المهندس توفيق مصطفي مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة لشركة أنابيب البترول. الجيولوجي أحمد عيد مديرا عاما بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بوزارة البترول والثروة المعدنية.

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