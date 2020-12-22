شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 -12-2020 في مصر والان مع تفاصيل الخبر



أسعار الذهب اليوم: القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.أسعار الذهب اليوم: الذهب عيار 18 سجل 702.25 جنيه. الذهب عيار 21 سجل 820 جنيها. الذهب عيار 24 سجل 937.25 جنيه. الجنيه الذهب 6560 جنيها. أونصة الذهب 1877 دولارا.

مع اقتراب احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية يلجأ البعض لشراء الهدايا الذهبية، وقدم برنامج أسواق على تلفزيون الخليج 365 في حلقته الجديدة نصائح للمستهلكين لكيفية شراء هدية ذهب بسعر مناسب.

وتطرق برنامج أسواق في حلقة اليوم الثلاثاء إلي أن شراء ذهب بسعر أقل يتطلب اولا تحديد نوع العيار من أجل تحديد سعر المصنعية، وهنا يمكن شراء الذهب عيار 18 لأنه يقل تقريبا 120 جنيها عند المقارنة بسعر الذهب عيار 21 وكذلك أشكاله كثيرة جدا يمكن اختيار هدية مناسبة.

كما يمكن اختيار الذهب للهدايا من الأوزان الخفيفة، حيث طرح السوق اوزان ذهبية أقل تبدأ من 750 مل إلي 2.5 جرام وتصلح كهدايا وتشمل سعر المصنعية والضريبة وغيرها من الرسوم.

ويُعد الذهب ملاذا آمنا بمعنى يتم الطلب عليه فى حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو بعكس أى أدوات استثمارية أخرى.