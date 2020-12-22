شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسهم تحول بورصة البحرين للصعود هامشياً بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1492.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 515.5 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 29.77% مدفوعاً بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 9.20%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.45% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%، وصعدت أسهم المصرف الخليجي التجاري، مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.92%، 1.35%، 0.43%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.58% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، وهبط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 4.17%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة البركة المصرفية، اجتماع مجلس إدارة المجموعة، يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري، حيث ستتم مناقشة اعتماد جدول الأعمال والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، متابعة ما تم تنفيذه وما تحت التنفيذ حالياً من قرارات اجتماع مجلس الإدارة السابق، مناقشة بنود التوصيات والموافقات لبعض أعمال المجموعة.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، الاستحواذ على اثنين من مستودعات تخزين لاست مايل العالية الجودة والمدرة للدخل، الواقعة في جنوب شرق إسبانيا، في إطار معاملة تقدر قيمتها بحوالي 77 مليون دولار أمريكي، منوهة إلى أن العقارين مؤجرين بموجب عقد طويل الأجل لشركة أمازون روود ترانسبورت إس.إل.يو، وهي شركة تابعة لشركة أمازون العالمية للتجزئة والتجارة الإلكترونية.

وفي سياق منفصل أعلنت شركتا المجموعة العربية للتأمين، بنك البحرين الوطني، اجتماع مجلس إدارة الشركتين، الأولى يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021، الثانية يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.